Эксгумационные работы во Львове завершены: найдены останки 130 солдат Армии Польши и Вермахта. ФОТОРЕПОРТАЖ
На старом Голосковском кладбище во Львове 28 сентября завершились эксгумационные исследования. В ходе раскопок были обнаружены 113 целых останков солдат Польской армии, погибших в сентябре 1939 года, а также останки 17 военнослужащих Вермахта.
Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти, передает Цензор.НЕТ.
Детали исследований
Работы продолжались с 25 августа 2026 года с целью эксгумации, исследования и последующего перезахоронения останков солдат Войска Польского.
Также были найдены отдельные разрозненные останки, принадлежность которых пока не установлена. Вероятно, они принадлежат еще двум людям.
Кроме того, во время эксгумации обнаружили множество предметов: солдатские жетоны, медальоны, пуговицы и другие детали униформы, личные вещи, гильзы и т. п.
Исследование проводило ООО "Украинская память" при участии польских специалистов — сотрудников Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета. Работы прошли в соответствии с договоренностями Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.
Подробнее о Голосковском кладбище
- В Институте национальной памяти рассказывают, что в сентябре 1939 года в пригородах Львова велись бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Одним из мест боевых действий была территория села Голоско Великое, расположенного недалеко от Львова. Погибшие в бою военнослужащие Войска Польского были похоронены в братской могиле на территории сельского кладбища. В 1958 году село Голоско Великое вошло в состав Львова.
- В течение 2019 года на территории бывшего села Голоско Великое (в пределах старого Голосковского кладбища) проводились поисковые исследования с целью обнаружения останков военнослужащих Польской армии, погибших в сентябре 1939 года. Тогда по результатам поисковых исследований были обнаружены признаки мест захоронений.
- 4 июня 2026 года было дано разрешение на проведение эксгумационных исследований обнаруженных останков.
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