Эксгумационные работы во Львове завершены: найдены останки 130 солдат Армии Польши и Вермахта. ФОТОРЕПОРТАЖ

На старом Голосковском кладбище во Львове 28 сентября завершились эксгумационные исследования. В ходе раскопок были обнаружены 113 целых останков солдат Польской армии, погибших в сентябре 1939 года, а также останки 17 военнослужащих Вермахта.

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти, передает Цензор.НЕТ.

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Детали исследований

Работы продолжались с 25 августа 2026 года с целью эксгумации, исследования и последующего перезахоронения останков солдат Войска Польского.

Также были найдены отдельные разрозненные останки, принадлежность которых пока не установлена. Вероятно, они принадлежат еще двум людям.









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Кроме того, во время эксгумации обнаружили множество предметов: солдатские жетоны, медальоны, пуговицы и другие детали униформы, личные вещи, гильзы и т. п.

Исследование проводило ООО "Украинская память" при участии польских специалистов — сотрудников Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета. Работы прошли в соответствии с договоренностями Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти.









Подробнее о Голосковском кладбище

В Институте национальной памяти рассказывают, что в сентябре 1939 года в пригородах Львова велись бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Одним из мест боевых действий была территория села Голоско Великое, расположенного недалеко от Львова. Погибшие в бою военнослужащие Войска Польского были похоронены в братской могиле на территории сельского кладбища. В 1958 году село Голоско Великое вошло в состав Львова.

В течение 2019 года на территории бывшего села Голоско Великое (в пределах старого Голосковского кладбища) проводились поисковые исследования с целью обнаружения останков военнослужащих Польской армии, погибших в сентябре 1939 года. Тогда по результатам поисковых исследований были обнаружены признаки мест захоронений.

4 июня 2026 года было дано разрешение на проведение эксгумационных исследований обнаруженных останков.

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