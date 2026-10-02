Ексгумаційні роботи у Львові завершені: знайшли останки 130 солдатів Війська Польського та Вермахту. ФОТОрепортаж

На старому Голосківському кладовищі Львова 28 вересня завершили ексгумаційні дослідження. Під час розкопок знайдено 113 цілих останків солдатів Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року, а також останки 17 військовослужбовців Вермахту.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам'яті, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі досліджень

Роботи тривали з 25 серпня 2026 року, з метою ексгумації, дослідження та подальшого перепоховання останків солдатів Війська Польського.

Також знайшли окремі розрізнені останки, приналежність яких поки не встановили. Ймовірно, вони належать ще двом людям.









Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові розпочали пошуково-ексгумаційні роботи на Голосківському кладовищі польських солдатів, які загинули у 1939 році

Крім того, під час ексгумації виявили багато предметів: солдатські жетони, медальйони, ґудзики та інші частини уніформи, особисті речі, гільзи тощо.

Дослідження проводило ТОВ "Українська пам’ять" за участі польських фахівців — працівників Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Роботи відбулися відповідно до домовленостей Українсько-польської робочої групи з питань національної пам’яті.









Більше про Голосківське кладовище

В Інституті національної пам'яті розповідають, що у вересні 1939 року у передмістях Львова точилися бої між підрозділами Вермахту та Війська Польського. Одним із місць бойових дій була територія села Голоско Велике, розташованого біля Львова. Загиблі у бою військовослужбовці Війська Польського були поховані у братській могилі на території сільського кладовища.У 1958 році село Голоско Велике увійшло до складу міста Львів.

Упродовж 2019 року на території колишнього села Голоско Велике (у межах старого Голосківського кладовища) проводилися пошукові дослідження з метою пошуку останків військовослужбовців Війська Польського, які загинули у вересні 1939 року. Тоді за результатами пошукових досліджень виявили ознаки місць поховань.

4 червня 2026 року надали дозвіл на проведення ексгумаційних досліджень віднайдених останків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тещу провідників ОУН Коновальця та Мельника перепоховали на Личаківському цвинтарі у Львові. ФОТОрепортаж