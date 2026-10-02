Украина уже вернула более 26 тысяч тел, но значительная часть остается неопознанной, - Буданов

В рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено более 26 тысяч тел и останков, однако значительная часть из них до сих пор остается неопознанной.

Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.

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Поиск решения для ускорения процесса идентификации

"Сегодня провел заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также по вопросам пленных и лиц, пропавших без вести. Обсудили с коллегами решения по ускорению процесса идентификации погибших защитников. Убежден, что бюрократические задержки и нарушения регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз недопустимы", - подчеркнул чиновник.

Создание межведомственной группы

По словам Буданова, был сформирован конкретный алгоритм действий. Также будет создана межведомственная группа для рассмотрения проблемных вопросов, связанных с идентификацией погибших, мы пересмотрим работу бюро судебно-медицинских экспертиз, особенно в регионах, привлечем дополнительные международные ресурсы для проведения ДНК-экспертиз. Глава ОП добавил, что все необходимые нормативно-правовые решения правительство примет в ближайшее время.

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Вернуто более 26 тысяч тел и останков

Кроме того, Буданов рассказал, что в рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено более 26 тысяч тел и останков, но значительная часть из них до сих пор остается неопознанной.

"Имя каждого павшего защитника, отдавшего жизнь за нашу страну, должно быть установлено и названо. Это вопрос ответственности государства", - подчеркнул глава ОП.

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