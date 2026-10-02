Украина уже вернула более 26 тысяч тел, но значительная часть остается неопознанной, - Буданов
В рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено более 26 тысяч тел и останков, однако значительная часть из них до сих пор остается неопознанной.
Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов, передает Цензор.НЕТ.
Поиск решения для ускорения процесса идентификации
"Сегодня провел заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов войны и членов их семей, членов семей погибших защитников и защитниц Украины, а также по вопросам пленных и лиц, пропавших без вести. Обсудили с коллегами решения по ускорению процесса идентификации погибших защитников. Убежден, что бюрократические задержки и нарушения регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз недопустимы", - подчеркнул чиновник.
Создание межведомственной группы
По словам Буданова, был сформирован конкретный алгоритм действий. Также будет создана межведомственная группа для рассмотрения проблемных вопросов, связанных с идентификацией погибших, мы пересмотрим работу бюро судебно-медицинских экспертиз, особенно в регионах, привлечем дополнительные международные ресурсы для проведения ДНК-экспертиз. Глава ОП добавил, что все необходимые нормативно-правовые решения правительство примет в ближайшее время.
Вернуто более 26 тысяч тел и останков
Кроме того, Буданов рассказал, что в рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено более 26 тысяч тел и останков, но значительная часть из них до сих пор остается неопознанной.
"Имя каждого павшего защитника, отдавшего жизнь за нашу страну, должно быть установлено и названо. Это вопрос ответственности государства", - подчеркнул глава ОП.
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