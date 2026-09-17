В Украину возвращены тела еще 252 погибших защитников, — Координационный штаб

Сегодня, 17 сентября, по итогам проведенных репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Будет проведена идентификация

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел.

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Совместная работа

Отмечается, что тела удалось вернуть благодаря совместной работе сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", — добавили в Координационном штабе.

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Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных тел в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.