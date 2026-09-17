В Україну повернули тіла ще 252 загиблих захисників, - Коордштаб

Сьогодні, 17 вересня, за результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Буде проведено ідентифікацію

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

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Спільна робота

Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - додали в Коордштабі.

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Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.