В Україну повернули тіла ще 261 полеглого захисника, - Коордштаб. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 серпня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає Цензор.НЕТ.

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Буде проведено ідентифікацію

Зазначається, що слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

Спільна робота

Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України.

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"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", - додали в Коордштабі.

Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію.

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Як повідомляють росЗМІ, російська сторона передала 261 тіло загиблого, українська - 24 тіла.







