В Украину вернули тела еще 261 погибшего защитника, - Координационный штаб. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 августа, в результате репатриационных мероприятий в Украину были возвращены тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

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Будет проведена идентификация

Отмечается, что следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

Совместная работа

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

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"Выражаем искреннюю благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий", - добавили в Коордштабе.

Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющим общую координацию.

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Как сообщают российские СМИ, российская сторона передала 261 тело погибшего, украинская - 24 тела.







