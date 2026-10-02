Україна вже повернула понад 26 тисяч тіл, але значна частина залишається невпізнаною, - Буданов

У межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, однак значна частина з них досі залишається невпізнаною.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошук рішення для пришвидшення процесу ідентифікації

"Провів сьогодні засідання Координаційної ради з питань захисту прав ветеранів війни та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, а також з питань полонених та осіб, зниклих безвісти. Обговорили з колегами рішення для пришвидшення процесу ідентифікації полеглих захисників. Переконаний, що бюрократичні затримки та порушення регламентів у системі судово-медичних експертиз неприпустимі", - наголосив посадовець.

Створення міжвідомчої групи

За словами Буданова, було сформовано конкретний алгоритм дій. Також буде створено міжвідомчу групу для розгляду проблемних питань, пов’язаних з ідентифікацією загиблих, переглянемо роботу бюро судово-медичних експертиз, особливо в регіонах, залучимо додатково міжнародні спроможності для проведення ДНК-експертиз. Голова ОП додав, що всі необхідні нормативно-правові рішення уряд ухвалить найближчим часом.

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Повернуто понад 26 тисяч тіл та останків

Крім того, Буданов розповів, що у межах репатріаційних заходів в Україну повернуто понад 26 тисяч тіл та останків, але значна частина з них досі залишається невпізнаною.

"Ім’я кожного полеглого захисника, який віддав життя за нашу країну, має бути встановлене та назване. Це питання відповідальності держави", - наголосив керівник ОП.

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