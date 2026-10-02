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Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
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В Киеве простились с двумя американскими добровольцами, погибшими за Украину. ФОТОрепортаж

1 октября в Киеве простились с Бенджамином Ю и Спенсером Бернзом Миком - американскими добровольцами, которые вступили в ряды ВСУ и погибли в боях на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Подробности прощания

Церемония прощания состоялась на Майдане Независимости, а затем продолжилась в римско-католическом приходе Святого Александра. Во время церемонии семьям погибших вручили флаги Украины и США, которыми были покрыты их гробы.

В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода

Организовать прощание помогла американская благотворительная организация R. T. Weatherman Foundation, которая, в частности, поддерживает семьи погибших и пропавших без вести военнослужащих.

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В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода

Что известно о погибших

  • Спенсер Бернз Мик родился в Чикаго в 1991 году. Он учился в Университете ДеПола, после чего работал на ранчо по разведению бизонов в Канзасе. Доброволец служил во Французском иностранном легионе и 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
  • Бенджамин Ю с детства мечтал стать пилотом и рассматривал возможность поступления в Военно-воздушные силы США. По словам близких, он любил семью и животных, в частности свою собаку Лиззи. Понимая, что живет в комфорте, он чувствовал, что не может оставаться в стороне от страданий других людей. Желание помогать и искать высший смысл жизни привело Бенджамина в Украину, где он вступил в ряды ВСУ.
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю / Сергей Нужненко / Радио Свобода

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В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода
В Киеве простились с добровольцами из США Бенджамином Ю и Спенсером Бернсом Миком
Фото: Бенджамин Ю и Спенсер Бернз Мик / Сергей Нужненко / Радио Свобода

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