Із двома американськими добровольцями, які загинули за Україну, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж

У Києві 1 жовтня попрощалися з Бенджаміном Ю та Спенсером Бернзом Міком — американськими добровольцями, які долучилися до ЗСУ та загинули в боях на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

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Деталі прощання

Церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності, а згодом продовжилася в римо-католицькій парафії Святого Олександра. Під час церемонії родинам загиблих передали прапори України та США, якими були вкриті їхні домовини.

Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Організувати прощання допомогла американська благодійна організація R. T. Weatherman Foundation, яка, зокрема, підтримує родини загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.

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Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Що відомо про загиблих

Спенсер Бернз Мік народився в Чикаго в 1991 році. Він навчався в Університеті ДеПола, після чого працював на ранчо з розведення бізонів у Канзасі. Доброволець служив у Французькому іноземному легіоні та 82-й повітряно-десантній дивізії армії США.

Фото: Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Бенджамін Ю з дитинства мріяв стати пілотом і розглядав можливість вступу до Військово-повітряних сил США. За словами близьких, він любив родину та тварин, зокрема свою собаку Ліззі. Розуміючи, що живе у комфорті, відчував, що не може залишатися осторонь страждань інших людей. Бажання допомагати та шукати вищий сенс життя привело Бенджаміна до України, де він став до лав ЗСУ.

Фото: Бенджамін Ю / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

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Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Фото: Бенджамін Ю та Спенсер Бернз Мік / Сергій Нужненко / Радіо Свобода