Із двома американськими добровольцями, які загинули за Україну, попрощалися у Києві. ФОТОрепортаж
У Києві 1 жовтня попрощалися з Бенджаміном Ю та Спенсером Бернзом Міком — американськими добровольцями, які долучилися до ЗСУ та загинули в боях на сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Деталі прощання
Церемонія прощання відбулася на Майдані Незалежності, а згодом продовжилася в римо-католицькій парафії Святого Олександра. Під час церемонії родинам загиблих передали прапори України та США, якими були вкриті їхні домовини.
Організувати прощання допомогла американська благодійна організація R. T. Weatherman Foundation, яка, зокрема, підтримує родини загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців.
Що відомо про загиблих
- Спенсер Бернз Мік народився в Чикаго в 1991 році. Він навчався в Університеті ДеПола, після чого працював на ранчо з розведення бізонів у Канзасі. Доброволець служив у Французькому іноземному легіоні та 82-й повітряно-десантній дивізії армії США.
- Бенджамін Ю з дитинства мріяв стати пілотом і розглядав можливість вступу до Військово-повітряних сил США. За словами близьких, він любив родину та тварин, зокрема свою собаку Ліззі. Розуміючи, що живе у комфорті, відчував, що не може залишатися осторонь страждань інших людей. Бажання допомагати та шукати вищий сенс життя привело Бенджаміна до України, де він став до лав ЗСУ.
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