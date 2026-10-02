Із 14-річним Іллею Гончаровим, якого вбила російська ракета, попрощались у Вишгороді. ФОТОрепортаж
У п'ятницю, 2 жовтня, у Вишгороді провели в останню путь 14-річного Іллю Гончарова, який загинув унаслідок російського удару по Київщині 30 вересня.
Про це повідомляють "Радіо Свобода" та фотожурналіст Ян Доброносов, передає Цензор.НЕТ.
Прощання з Іллею Гончаровим
Родина Іллі переїхала із Сумщини, рятуючись від постійних російських обстрілів. Батькам та молодшій сестрі Іллі вдалося вижити під час ворожого удару 30 вересня.
Рідні розповіли, що підліток дуже любив мотоцикли, доглядав за ними та мріяв про Kawasaki. Перед прощанням близькі написали про це в соцмережах і попросили мотоциклістів приїхати на прощання з Іллею, щоб під час поховання погазувати й посигналити – так родина хотіла провести хлопчика в останню путь.
На прощання з Іллею прийшло декілька сотень людей і приїхало кількадесят мотоциклістів, які їхали в траурному кортежі до місця поховання.
Що передувало
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Київщині 30 вересня зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, ще троє людей – постраждали.
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