Із 14-річним Іллею Гончаровим, якого вбила російська ракета, попрощались у Вишгороді. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 2 жовтня, у Вишгороді провели в останню путь 14-річного Іллю Гончарова, який загинув унаслідок російського удару по Київщині 30 вересня.

Про це повідомляють "Радіо Свобода" та фотожурналіст Ян Доброносов, передає Цензор.НЕТ.

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Прощання з Іллею Гончаровим

Родина Іллі переїхала із Сумщини, рятуючись від постійних російських обстрілів. Батькам та молодшій сестрі Іллі вдалося вижити під час ворожого удару 30 вересня.

Фото: ФБ-сторінка Яна Доброносова

Фото: ФБ-сторінка Яна Доброносова

Рідні розповіли, що підліток дуже любив мотоцикли, доглядав за ними та мріяв про Kawasaki. Перед прощанням близькі написали про це в соцмережах і попросили мотоциклістів приїхати на прощання з Іллею, щоб під час поховання погазувати й посигналити – так родина хотіла провести хлопчика в останню путь.

Фото: ФБ-сторінка Яна Доброносова

Фото: ФБ-сторінка Яна Доброносова

На прощання з Іллею прийшло декілька сотень людей і приїхало кількадесят мотоциклістів, які їхали в траурному кортежі до місця поховання.

Фото: ФБ-сторінка Яна Доброносова

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Київщині 30 вересня зруйновано будинок у Вишгороді, загинула дитина, ще троє людей – постраждали.

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