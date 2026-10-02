С 14-летним Ильей Гончаровым, которого убила российская ракета, простились в Вышгороде. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 2 октября, в Вышгороде простились с 14-летним Ильей Гончаровым, погибшим вследствие российского удара по Киевской области 30 сентября.

Об этом сообщают "Радио Свобода" и фотожурналист Ян Доброносов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прощание с Ильей Гончаровым

Семья Ильи переехала из Сумской области, спасаясь от постоянных российских обстрелов. Родителям и младшей сестре Ильи удалось выжить во время вражеского удара 30 сентября.

Фото: страница Яна Доброносова в Facebook

Фото: страница Яна Доброносова в Facebook

Родные рассказали, что подросток очень любил мотоциклы, ухаживал за ними и мечтал о Kawasaki. Перед прощанием близкие написали об этом в соцсетях и попросили мотоциклистов приехать на прощание с Ильей, чтобы во время похорон погонять и посигналить – так семья хотела проводить мальчика в последний путь.

Фото: страница Яна Доброносова в Facebook

Фото: страница Яна Доброносова в Facebook

На прощание с Ильей пришло несколько сотен человек и приехало несколько десятков мотоциклистов, которые ехали в траурном кортеже к месту захоронения.

Фото: страница Яна Доброносова в Facebook

Смотрите также: Ракетно-дроновый удар РФ по Киевской области: разрушен дом в Вышгороде, погиб ребёнок, есть раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось, что вследствие ракетно-дронового удара РФ по Киевской области 30 сентября разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, еще трое человек пострадали.

Смотрите также: В результате повторного удара по Киеву ранен спасатель Владимир Сковородка — спортсмен, установивший рекорд Украины, — Виговский. ФОТОрепортаж