С 14-летним Ильей Гончаровым, которого убила российская ракета, простились в Вышгороде. ФОТОРЕПОРТАЖ
В пятницу, 2 октября, в Вышгороде простились с 14-летним Ильей Гончаровым, погибшим вследствие российского удара по Киевской области 30 сентября.
Об этом сообщают "Радио Свобода" и фотожурналист Ян Доброносов, передает Цензор.НЕТ.
Прощание с Ильей Гончаровым
Семья Ильи переехала из Сумской области, спасаясь от постоянных российских обстрелов. Родителям и младшей сестре Ильи удалось выжить во время вражеского удара 30 сентября.
Родные рассказали, что подросток очень любил мотоциклы, ухаживал за ними и мечтал о Kawasaki. Перед прощанием близкие написали об этом в соцсетях и попросили мотоциклистов приехать на прощание с Ильей, чтобы во время похорон погонять и посигналить – так семья хотела проводить мальчика в последний путь.
На прощание с Ильей пришло несколько сотен человек и приехало несколько десятков мотоциклистов, которые ехали в траурном кортеже к месту захоронения.
Что предшествовало
Напомним, что ранее сообщалось, что вследствие ракетно-дронового удара РФ по Киевской области 30 сентября разрушен дом в Вышгороде, погиб ребенок, еще трое человек пострадали.
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