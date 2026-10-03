В сентябре РФ прибавила 66 кв. км оккупированных территорий, но делать выводы пока рано, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

В сентябре российские войска увеличили площадь оккупированных территорий Украины на 66 кв. км. Однако делать окончательные выводы о динамике боевых действий пока рано, поскольку информация о продвижении Сил обороны поступает с задержкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют аналитики проекта DeepState.

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"Информация о продвижении Сил обороны Украины поступает с задержкой. Большинство территорий из последних обновлений из районов Александровки, Купянска и Лимана относятся к маю, июню, частично июлю и августу. Это затрудняет составление реалистичной картины продвижения врага", — отмечают в проекте.

При этом подчеркивается:

Официально сообщаем, что в мае и июне враг потерял больше оккупированной территории, чем захватил. В сумме за эти два месяца Силы обороны Украины уже вернули не менее 108 кв. км территорий".

Показатели за июль, август и сентябрь могут измениться

В DeepState привели следующие показатели изменения площади оккупированных территорий:

июль — 36–63 кв. км;

август — 5–124 кв. км;

сентябрь — 66–154 кв. км.

В сумме это дает прирост в 341 кв. км за последние три месяца. Однако аналитики подчеркивают, что эти цифры еще не являются окончательными.

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По их данным, впереди ещё должно быть учтено не менее 270–320 кв. км территорий, которые Силы обороны Украины освободили на нескольких участках фронта в период с июля по сентябрь.

Таким образом, после обновления данных июль также может оказаться месяцем, когда украинские военные имели преимущество по территориальному показателю. В то же время окончательная оценка августа и сентября станет возможной после официального отражения соответствующих изменений.

В DeepState также отметили, что часть освобожденных территорий за это время могла быть вновь утрачена, поэтому оценивать ситуацию только по текущим цифрам преждевременно.

"Математика войны становится сложнее, но для нас оперативная безопасность наших войск остается высшим приоритетом в работе", — отметили аналитики.

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