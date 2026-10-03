У вересні РФ приростила 66 кв. км окупованих територій, але робити висновки зарано, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

У вересні російські війська збільшили площу окупованих територій України на 66 кв. км. Проте остаточні висновки щодо динаміки бойових дій робити зарано, оскільки інформація про просування Сил оборони надходить із затримкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявляють аналітики проєкту DeepState.

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"Інформація про просування Сил Оборони України подається із затримкою. Більшість територій з останніх оновлень з районів Олександрівки, Куп'янська та Лиману стосуються травня, червня, частково липня та серпня. Це створює складність у відображенні реалістичної картини просування ворога", - зазначають у проєкті.

Та наголошують:

Офіційно повідомляємо, що у травні та червні ворог більше втратив окупованої території, ніж здобув. Сумарно за ці два місяці вже Сили Оборони України повернули щонайменше 108 кв. км територій".

Показники липня, серпня та вересня можуть змінитися

У DeepState навели такі показники зміни площі окупованих територій:

липень - 36–63 кв. км;

серпень - 5–124 кв. км;

вересень - 66–154 кв. км.

Сумарно це дає приріст у 341 кв. км за останні три місяці. Однак аналітики наголошують, що ці цифри ще не є остаточними.

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За їхніми даними, попереду ще має бути відображено щонайменше 270–320 кв. км територій, які Сили оборони України звільнили на кількох ділянках фронту в період із липня по вересень.

Таким чином, після оновлення даних липень також може виявитися місяцем, коли українські військові мали перевагу за територіальним показником. Водночас остаточна оцінка серпня та вересня стане можливою після офіційного відображення відповідних змін.

У DeepState також зауважили, що частину звільнених територій за цей час могли знову втратити, тому оцінювати ситуацію лише за поточними цифрами передчасно.

"Математика війни стає складнішою, але для нас операційна безпека наших військ залишається найвищим пріоритетом у роботі", - зазначили аналітики.

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