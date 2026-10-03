Дроны залетели в воздушное пространство Молдовы: в нескольких районах раздались взрывы

Утром 3 октября в воздушном пространстве Молдовы было зафиксировано несколько беспилотников на фоне массированной атаки России на Украину. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, а полиция обнаружила обломки дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили Министерство обороны и Генеральный инспекторат полиции Молдовы.

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Первое сообщение Минобороны было опубликовано в 8:37. Национальная интегрированная система мониторинга зафиксировала пролет нескольких беспилотников вблизи Новых Анен, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори и Каушан.

В 8:55 ведомство сообщило, что на фоне массированной атаки РФ по Украине взрывы слышали в различных районах Молдовы.

В частности, сообщения поступали из районов Крокмаза, Делакеу, Пугачен, Новых Анен, Бозиен, Хинчешт, Дубовки, Константиновки и Каушан.

На места происшествий направили сотрудников полиции и Национальной армии для установления обстоятельств.

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Обломки дронов нашли в трех районах

Около 7:50 полиция Каушана получила сообщение о взрыве за пределами города. На месте правоохранители обнаружили обломки беспилотника и густой дым.

Фрагменты дронов также нашли возле Дубовки и Хинчешт. Еще один фрагмент беспилотника обнаружили в Новоаненском районе между селами Делакеу и Пугачени.

В Крокмазе после взрыва загорелась растительность

Еще один взрыв произошел вблизи села Крокмаз Штефан-Водеского района, на поле с виноградником рядом с сельскохозяйственной бригадой.

После взрыва загорелась растительность, а в здании сельскохозяйственной бригады были повреждены окна. По данным полиции, пострадавших нет.

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Правоохранители продолжают работать на местах и устанавливать обстоятельства инцидентов. Жителей призывают сохранять спокойствие и не приближаться к местам, где были зафиксированы взрывы или найдены обломки



