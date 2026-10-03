Дрони залетіли в повітряний простір Молдови: у кількох районах пролунали вибухи. ВІДЕО+ФОТО

Вранці 3 жовтня кілька безпілотників зафіксували у повітряному просторі Молдови на тлі масованої атаки Росії по Україні. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, а поліція виявила уламки дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Міністерство оборони та Генеральний інспекторат поліції Молдови.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перше повідомлення Міноборони оприлюднило о 8:37. Національна інтегрована система моніторингу зафіксувала проліт кількох безпілотників поблизу Нових Анен, населених пунктів Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори та Каушан.

О 8:55 відомство повідомило, що на тлі масованої атаки РФ по Україні вибухи чули в різних районах Молдови.

Зокрема, повідомлення надходили з районів Крокмаза, Делакеу, Пугачен, Нових Анен, Бозиен, Хинчешт, Дубовки, Константиновки та Каушан.

На місця подій направили співробітників поліції та Національної армії для встановлення обставин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору літальним об’єктом

Уламки дронів знайшли у трьох районах

Близько 7:50 поліція Каушан отримала повідомлення про вибух за межами міста. На місці правоохоронці виявили уламки безпілотника та густий дим.

Фрагменти дронів також знайшли біля Дубовки та Хинчешт. Ще один фрагмент безпілотника виявили в Новоаненському районі між селами Делакеу та Пугачени.

У Крокмазі після вибуху загорілася рослинність

Ще один вибух стався поблизу села Крокмаз району Штефан-Воде, на полі з виноградником поруч із сільськогосподарською бригадою.

Після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі сільськогосподарської бригади були пошкоджені вікна. За даними поліції, постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Молдові з початку року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору БпЛА

Правоохоронці продовжують працювати на місцях та встановлювати обставини інцидентів. Жителів закликають зберігати спокій і не наближатися до місць, де були зафіксовані вибухи або знайдені уламки



