Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору літальним об’єктом
Міністерство оборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни літальним об’єктом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони Молдови.
Об’єкт перетнув кордон із боку Вінницького району
Повідомляється, що об’єкт перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району.
Далі він рухався у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров’ї, а згодом попрямував до селища Ципова.
Об’єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.
Через його появу тимчасово закрили повітряний простір у центральній частині Молдови. О 21:09 його знову відкрили.
"Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами", – йдеться у повідомленні.
За день Молдова вже тричі фіксувала такі інциденти
Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець в Аненій-Нойському районі та вибухнув.
За даними генерального інспекторату поліції, дрон вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.
Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою. Через це влада тимчасово закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.
Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що той безпілотник був реактивним.
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