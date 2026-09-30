Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору літальним об’єктом

Міністерство оборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни літальним об’єктом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони Молдови.

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Об’єкт перетнув кордон із боку Вінницького району

Повідомляється, що об’єкт перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району.

Далі він рухався у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров’ї, а згодом попрямував до селища Ципова.

Об’єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.

Через його появу тимчасово закрили повітряний простір у центральній частині Молдови. О 21:09 його знову відкрили.

"Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами", – йдеться у повідомленні.

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За день Молдова вже тричі фіксувала такі інциденти

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець в Аненій-Нойському районі та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, дрон вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою. Через це влада тимчасово закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що той безпілотник був реактивним.