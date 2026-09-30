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Новини Заліт дронів РФ до Молдови
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Молдова втретє за день зафіксувала порушення повітряного простору літальним об’єктом

Міноборони Молдови повідомило про третє порушення повітряного простору за день

Міністерство оборони Молдови повідомило про третє за день порушення повітряного простору країни літальним об’єктом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міноборони Молдови.

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Об’єкт перетнув кордон із боку Вінницького району

Повідомляється, що об’єкт перетнув кордон о 20:45 з боку селища Шершенці Вінницького району.

Далі він рухався у напрямку селища Слобозія Рашков у Придністров’ї, а згодом попрямував до селища Ципова.

Об’єкт зник із систем моніторингу в районі селища Бранешти Оргіївського району.

Через його появу тимчасово закрили повітряний простір у центральній частині Молдови. О 21:09 його знову відкрили.

"Служба повітряних операцій продовжує моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з компетентними органами та партнерами", – йдеться у повідомленні.

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За день Молдова вже тричі фіксувала такі інциденти

Вранці 30 вересня безпілотник пролетів через повітряний простір Молдови, після чого впав за межами села Гирбовець в Аненій-Нойському районі та вибухнув.

За даними генерального інспекторату поліції, дрон вибухнув на висоті 40 метрів після зіткнення з опорою лінії зв’язку.

Цього ж дня ще один безпілотник пролетів над Молдовою. Через це влада тимчасово закривала повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що той безпілотник був реактивним.

Автор: 

безпілотник БпЛА (5987) Молдова (1819)
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