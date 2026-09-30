Молдова в третий раз за день зафиксировала нарушение воздушного пространства летательным объектом

Министерство обороны Молдовы сообщило о третьем за день нарушении воздушного пространства страны летательным объектом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Молдовы.

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Объект пересек границу со стороны Винницкого района

Сообщается, что объект пересек границу в 20:45 со стороны поселка Шершенцы Винницкого района.

Далее он двигался в направлении поселка Слобозия Рашков в Приднестровье, а затем направился к поселку Ципова.

Объект исчез из систем мониторинга в районе поселка Бранешты Оргеевского района.

Из-за его появления временно закрыли воздушное пространство в центральной части Молдовы. В 21:09 его снова открыли.

"Служба воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с компетентными органами и партнерами", — говорится в сообщении.

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За день Молдова уже трижды фиксировала подобные инциденты

Утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Гирбовец в Анений-Нойском районе и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, дрон взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день еще один беспилотник пролетел над Молдовой. Из-за этого власти временно закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что тот беспилотник был реактивным.