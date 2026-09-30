Из-за пролета беспилотника Молдова закрыла воздушное пространство над частью страны, - Минобороны
Утром 30 сентября над территорией Молдовы был зафиксирован пролет еще одного беспилотника. В связи с этим власти временно закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.
По данным ведомства, беспилотный аппарат был зафиксирован в 10:26 над территорией непризнанного Приднестровья вблизи города Дубоссары.
После обнаружения дрона воздушное пространство в северной и центральной частях Молдовы было закрыто.
Впоследствии стало известно, что беспилотник продолжил движение в направлении северного региона страны. После этого воздушное пространство в центральной части Молдовы вновь открыли.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, утром 30 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался за пределами одного из сел.
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