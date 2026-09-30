Дрон залетел в Молдову и взорвался: обошлось без пострадавших. ВИДЕО

Утром 30 сентября беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался за пределами одного из сел.

Об этом пишет издание NewsMaker, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Инцидент произошел около 5:43 за пределами села Гирбовец (Анений-Нойский район). По предварительным данным, пострадавших нет.

В полиции уточнили, что перед падением дрон заметили над Бендерами (оккупированное Приднестровье).

Территорию оцепили, на месте работают спецподразделения полиции.

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Что предшествовало?

Ранее власти страны сообщали о нескольких случаях нарушения воздушного пространства страны беспилотниками во время российской атаки на Украину. Два дрона взорвались на территории Молдовы. Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на российский обстрел украинских регионов и осудила действия РФ.

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