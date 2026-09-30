Дрон залетів у Молдову та вибухнув: минулося без постраждалих. ВIДЕО

Вранці, 30 вересня, безпілотник порушив повітряний простір Молдови, впав та вибухну за межами одного з сіл.

Про це пише видання NewsMaker, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Інцидент трапився близько 5:43 за межами села Гирбовец (Аненій-Нойський район). За попередніми даними, постраждалих немає.

У поліції уточнили, що перед падінням дрон помітили над Бендерами (окуповане Придністров'я).

Територію оточили, на місці працюють спецпідрозділи поліції.

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Що передувало?

Раніше влада країни повідомляла про кілька випадків порушення повітряного простору країни безпілотниками під час російської атаки на Україну. Два дрони вибухнули на території Молдови. Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на російський обстріл українських регіонів та засудила дії РФ.

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