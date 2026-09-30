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Новини Порушення повітряного простору
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Через проліт безпілотника Молдова закривала повітряний простір над частиною країни, - Міноборони

У Молдові через безпілотник тимчасово закривали частину повітряного простору

Вранці 30 вересня над територією Молдови зафіксували проліт ще одного безпілотника. Через це влада тимчасово закрила повітряний простір у північній та центральній частинах країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформувало Міністерство оборони Молдови.

За даними відомства, безпілотний апарат зафіксували о 10:26 над територією невизнаного Придністров’я поблизу міста Дубоссари.

Після виявлення дрона повітряний простір у північній та центральній частинах Молдови закрили.

Згодом стало відомо, що безпілотник продовжив рух у напрямку північного регіону країни. Після цього повітряний простір у центральній частині Молдови знову відкрили.

  • Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вранці, 30 вересня, безпілотник порушив повітряний простір Молдови, впав та вибухну за межами одного з сіл.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5983) Молдова (1817)
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