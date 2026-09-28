Санду осудила новые атаки РФ на Украину: Россия намеренно наносит удары по людям

Президент Молдовы Майя Санду решительно осудила новые российские атаки на Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Санду написала в Facebook.

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Санду: Россия целенаправленно наносит удары по гражданскому населению

Президент Молдовы отметила, что российские военные намеренно атакуют мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Санду сообщила, что прошлой ночью и утром российские войска нанесли авиаудары по городам и населенным пунктам по всей Украине. По ее словам, вследствие атак погибли мирные люди.

В Киеве под удар попали здание Национальной академии наук, жилые дома и медицинское учреждение. В Харькове десятки людей получили ранения, среди них есть дети.

"Россия должна ответить за свои преступления, а Украину следует и в дальнейшем поддерживать в ее праве жить свободно и в мире", — добавила президент Молдовы.

Санду подчеркнула, что российские атаки свидетельствуют о преднамеренных ударах по людям, их домам, экономике и инфраструктуре.

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В Европе также осудили удары РФ

Министерство иностранных дел Германии выступило с решительным осуждением российского удара по зданию Национальной академии наук Украины. Атака произошла недалеко от немецкого посольства.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила российский удар по зданию Национальной академии наук в Киеве. Она заявила, что наука стала мишенью для России.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что днем 28 сентября российский дрон поразил здание, расположенное в 200 метрах от офиса Делегации ЕС.

Матернова также подчеркнула, что Украине необходимо усилить противовоздушную оборону и усилить давление на Россию.

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