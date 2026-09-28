Санду засудила нові атаки РФ на Україну: Росія навмисно б’є по людях

Президентка Молдови Мая Санду рішуче засудила нові російські атаки на Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Санду написала у Фейсбуці.

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Санду: Росія навмисно б’є по цивільних

Президентка Молдови зазначила, що російські військові навмисно атакують мирних жителів і цивільну інфраструктуру.

Санду повідомила, що минулої ночі та вранці російські війська завдали авіаударів по містах і населених пунктах по всій Україні. За її словами, внаслідок атак загинули мирні люди.

У Києві під удар потрапили будівля Національної академії наук, житлові будинки та медичний заклад. У Харкові десятки людей дістали поранення, серед них є діти.

"Росія має відповісти за свої злочини, а Україну слід і надалі підтримувати в її праві жити вільно та в мирі", - додала президентка Молдови.

Санду наголосила, що російські атаки свідчать про навмисні удари по людях, їхніх домівках, економіці та інфраструктурі.

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У Європі також засудили удари РФ

Міністерство закордонних справ Німеччини виступило з рішучим засудженням російського удару по будівлі Національної академії наук України. Атака сталася неподалік від німецького посольства.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також засудила російський удар по будівлі Національної академії наук у Києві. Вона заявила, що наука стала мішенню для Росії.

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що вдень 28 вересня російський дрон влучив у будівлю, розташовану за 200 метрів від офісу Делегації ЄС.

Матернова також наголосила, що Україні потрібно більше протиповітряної оборони та посилення тиску на Росію.

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