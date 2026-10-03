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Новости ДТП
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Нетрезвый слесарь угнал трамвай из депо и направился в сторону "Бориспольской": его задержали. ФОТО

В Киеве нетрезвый слесарь угнал трамвай и отправился по маршруту, полицейские объявили правонарушителю о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций полиции Киева.

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Подробности инцидента

Как отмечается, находясь в нетрезвом состоянии, 20-летний киевлянин незаконно завладел трамваем и отправился по одному из маршрутов. К счастью, обошлось без ДТП. Впрочем, за незаконное завладение транспортным средством молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

В полицию Киева поступило сообщение от диспетчерши трамвайного депо об исчезновении резервного трамвая с территории предприятия. Для выяснения обстоятельств происшествия на место выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

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Что известно о злоумышленнике?

Правоохранители установили, что к незаконному завладению транспортным средством причастен 20-летний молодой человек, работающий слесарем на механизированном складе трамвайного депо. Вечером, убедившись, что поблизости никого нет, он зашел в кабину трамвая, запустил его и двинулся по одному из маршрутов в направлении станции метро "Бориспольская".

похищение трамвая в Киеве
похищение трамвая в Киеве

Чтобы остановить движение транспорта, работникам пришлось обесточить контактную сеть. После этого вагон остановился, а полицейские задержали нарушителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Как он объяснил свой поступок?

Во время проверки мужчины на состояние опьянения прибор "Драгер" показал 1,41 промилле. Во время общения с полицейскими мужчина объяснил свой поступок тем, что незаконно завладел трамваем, поскольку ему очень нравится ездить на этом виде транспорта.

Следователи Днепровского управления полиции под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Автор: 

Киев (27612) Нацполиция (17662) похищение (1780) трамвай (207)
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Топ комментарии
+17
Нехай в Україні самі кринжові новини будуть саме такі.
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03.10.2026 10:23 Ответить
+14
ви що ! це дитина! на фронт ніні! а бухати та викрадати трамваї то можна!
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03.10.2026 10:21 Ответить
+9
Ну реально прикольна новина)))) наче з 2005 року🐱☺️☺️☺️
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03.10.2026 10:31 Ответить

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