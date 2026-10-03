Нетверезий слюсар викрав трамвай з депо та поїхав у бік "Бориспільської": його затримали. ФОТО

У Києві нетверезий слюсар викрав трамвай та вирушив маршрутом, поліцейські оголосили правопорушнику про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій поліції Києва.

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Подробиці інциденту

Як зазначається, перебуваючи напідпитку, 20-річний киянин незаконно заволодів трамваєм та вирушив по одному із маршрутів. На щастя обійшлося без ДТП. Втім, за незаконне заволодіння транспортним засобом молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від диспетчерки трамвайного депо про зникнення резервного трамвая з території підприємства. Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

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Що про зловмисника відомо?

Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 20-річний юнак, який працює слюсарем механізованого складу трамвайного депо. Увечері, переконавшись, що поблизу нікого немає, він зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро "Бориспільська".





Щоб припинити рух транспорту, працівникам довелось знеструмити контактну мережу. Після цього вагон зупинився, а поліцейські затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Як він пояснив власний вчинок?

Під час перевірки чоловіка на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 1,41 проміле. Під час спілкування з поліцейськими ділок пояснив свій вчинок тим, що незаконно заволодів трамваєм, оскільки йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.