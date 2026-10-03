Силы обороны поразили место запуска ударных БПЛА, пункт управления и переправу россиян, - Генштаб

2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В районе Донецка Донецкой области украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российской армии.

В Силах обороны подчеркнули, что такие объекты являются одними из приоритетных целей. Их систематическое поражение должно снизить способность российских войск применять ударные БПЛА, в частности для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Поражены пункт управления и переправа

В районе Новой Таволжанки Белгородской области РФ украинские военные нанесли удар по пункту управления российских войск.

Также в районе Новоочеретавотого Донецкой области поражена переправа оккупантов через реку Мокрые Ялы.

Удары по ремонтной базе и складу

Кроме того, в районе Громовки Херсонской области украинские военные нанесли удар по ремонтной базе российских оккупантов.

В районе Вознесеновки Белгородской области РФ Силы обороны нанесли удар по складу материально-технических средств российских войск.

"Работа по ключевым целям российского агрессора продолжается", - отмечают в Генштабе.

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