194 боевых столкновения за сутки: РФ атаковала по 11 направлениям. Больше всего - на Константиновском, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 194 боевых столкновения. Больше всего атак зафиксировано на Константиновском направлении — 21, Покровском — 19, а также на Южно-Слобожанском и Купянском — по 8.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Вчера противник нанёс один ракетный удар и 90 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 275 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9522 дрона-камикадзе и осуществили 2435 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись следующие населенные пункты:

Безсаловка, Коренек, Толстодубово, Потаповка, Сопич, Бачевск, Нескучное, Уланово, Волфино, Малушино, Бунячино, Бруски, Кружок, Великая Березка, Рыжевка, Гаврилова Слобода, Искрисковщина, Рогизно, Будки, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Яструбщина и Козачее Сумской области;

Михальчина Слобода, Бучки и Блешня Черниговской области.

Авиаудару подвергся населенный пункт Пустогород.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиаудара, применив пять КАБ, и осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, два из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка, Караичное и Избицкое.

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На Купянском направлении враг восемь раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового и Куриловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты восемь раз атаковали в сторону населенных пунктов Дробышево, Лиман и Новоселовка.

На Славянском направлении противник совершил четыре штурмовых действия в районе Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Осиково, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Ильиновки, Кондрашовки, Роскошного, Грузкого, Вольного.

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Девятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении, по уточненной информации, враг четыре раза атаковал в сторону Калиновского, Березового и Мирного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Терноватое, Ровное и Горькое.

На Ореховском направлении враг один раз пытался укрепить свои позиции, нанося удары в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты провели одну штурмовую операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления БПЛА, место скопления штурмовых групп противника, логистический объект, пять артиллерийских систем и пункт управления врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также уничтожено три танка, шесть боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 14 наземных робототехнических комплексов, 1645 беспилотных летательных аппаратов, 422 единицы автомобильной и три единицы специальной техники противника.