194 боєзіткнення за добу: РФ атакувала на 11 напрямках. Найбільше на Костянтинівському, - Генштаб

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойові зіткнення. Найбільше атак зафіксовано на Костянтинівському напрямку - 21, Покровському - 19, а також на Південно-Слобожанському та Куп’янському — по 8.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вчора противник завдав одного ракетного удару та 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 275 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9522 дрони-камікадзе та здійснили 2435 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 33 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів зі сторони ворога, зокрема, зазнали населені пункти:

Безсалівка, Кореньок, Товстодубове, Потапівка, Сопич, Бачівськ, Нескучне, Уланове, Волфине, Малушине, Бунячине, Бруски, Кружок, Велика Берізка, Рижівка, Гаврилова Слобода, Іскрисківщина, Рогізне, Будки, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Яструбщина та Козаче Сумської області;

Михальчина Слобода, Бучки та Блешня Чернігівської області.

Авіаудару зазнав населений пункт Пустогород.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів застосувавши п’ять КАБ та здійснив 55 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили вісім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Охрімівка, Караїчне та Ізбицьке.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники влаштували полювання на російські FPV-дрони та знищили 18 безпілотників. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів намагався покращити свої позиції проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Куп’янська-Вузлового та Курилівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти вісім разів атакували у бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири штурмові дії у районі Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка та у бік Осикового, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Іллінівки, Кіндрашівки, Розкішного, Грузького, Вільного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відмовилися здатися: бійці "Карпатської Січі" підірвали мінами ТМ-62 секцію багатоповерхівки з окупантами у Костянтинівці. ВIДЕО

Дев’ятнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Добропілля, Світле, Мирне, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог чотири рази атакував в бік Калинівського, Березового та Мирного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Тернувате, Рівне та Гірке.

На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції атакуючи в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти проводили одну штурмову дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління БпЛА, місце накопичення штурмових груп противника, логістичний об’єкт, п’ять артилерійських систем та пункт управління ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1560 осіб. Також знешкоджено три танки, шість бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 14 наземних робототехнічних комплексів, 1645 безпілотних літальних апаратів, 422 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога.