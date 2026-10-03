Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА, пункт управління та переправу росіян, - Генштаб

2 жовтня та в ніч на 3 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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У районі Донецька Донецької області українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російської армії.

У Силах оборони наголосили, що такі об’єкти є одними з пріоритетних цілей. Їх систематичне ураження має зменшити спроможності російських військ застосовувати ударні БпЛА, зокрема для атак по цивільній інфраструктурі України.

Уражено пункт управління та переправу

У районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські воїни завдали ураження пункту управління російських військ.

Також у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу окупантів через річку Мокрі Яли.

Удари по ремонтній базі та складу

Крім того, у районі Громівки Херсонської області українські військові уразили ремонтну базу російських окупантів.

У районі Вознесенівки Бєлгородської області РФ Сили оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських військ.

"Робота по ключових цілях російського агресора триває", - наголошують у Генштабі.

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