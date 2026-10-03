Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА, пункт управління та переправу росіян, - Генштаб
2 жовтня та в ніч на 3 жовтня Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У районі Донецька Донецької області українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російської армії.
У Силах оборони наголосили, що такі об’єкти є одними з пріоритетних цілей. Їх систематичне ураження має зменшити спроможності російських військ застосовувати ударні БпЛА, зокрема для атак по цивільній інфраструктурі України.
Уражено пункт управління та переправу
У районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські воїни завдали ураження пункту управління російських військ.
Також у районі Новоочеретуватого Донецької області уражено переправу окупантів через річку Мокрі Яли.
Удари по ремонтній базі та складу
Крім того, у районі Громівки Херсонської області українські військові уразили ремонтну базу російських окупантів.
У районі Вознесенівки Бєлгородської області РФ Сили оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських військ.
"Робота по ключових цілях російського агресора триває", - наголошують у Генштабі.
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