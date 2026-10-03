Санду после очередной атаки РФ: Война приближается к Молдове
Президент Молдовы Майя Санду осудила российскую атаку на Украину утром 3 октября, в ходе которой пять российских средств воздушного нападения нарушили воздушное пространство Молдовы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети X.
Санду отметила, что в результате российского нападения на Украину на территорию Молдовы залетели пять российских средств воздушного нападения.
По ее словам, среди них были ракеты "Бандероль" и беспилотники. Она сообщила, что они взорвались на территории Молдовы.
"Пять российских средств воздушного нападения, в частности ракеты "Бандероль" и беспилотники, нарушили наше воздушное пространство и взорвались на нашей территории", — заявила президент.
Российская война приближается к Молдове
Санду осудила российскую атаку и подчеркнула, что война РФ против Украины "опасно приближается к Молдове".
"Москва ставит под угрозу жизни людей по всей Европе, и ее необходимо остановить", — добавила президент Молдовы.
Что предшествовало?
Утром 3 октября несколько беспилотников были зафиксированы в воздушном пространстве Молдовы на фоне массированной атаки России на Украину. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, а полиция обнаружила обломки дронов.
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