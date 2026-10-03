Санду после очередной атаки РФ: Война приближается к Молдове

Президент Молдовы Майя Санду осудила российскую атаку на Украину утром 3 октября, в ходе которой пять российских средств воздушного нападения нарушили воздушное пространство Молдовы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Санду отметила, что в результате российского нападения на Украину на территорию Молдовы залетели пять российских средств воздушного нападения.

По ее словам, среди них были ракеты "Бандероль" и беспилотники. Она сообщила, что они взорвались на территории Молдовы.

"Пять российских средств воздушного нападения, в частности ракеты "Бандероль" и беспилотники, нарушили наше воздушное пространство и взорвались на нашей территории", — заявила президент.

Российская война приближается к Молдове

Санду осудила российскую атаку и подчеркнула, что война РФ против Украины "опасно приближается к Молдове".

"Москва ставит под угрозу жизни людей по всей Европе, и ее необходимо остановить", — добавила президент Молдовы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санду осудила новые атаки РФ на Украину: Россия намеренно наносит удары по людям

Что предшествовало?

Утром 3 октября несколько беспилотников были зафиксированы в воздушном пространстве Молдовы на фоне массированной атаки России на Украину. В нескольких районах страны местные жители слышали взрывы, а полиция обнаружила обломки дронов.