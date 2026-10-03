Санду після чергової атаки РФ: Війна наближається до Молдови

Президентка Молдови Мая Санду засудила російську атаку по Україні вранці 3 жовтня, під час якої п'ять російських засобів повітряного нападу порушили повітряний простір Молдови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі X.

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Санду зазначила, що внаслідок російської атаки по Україні на територію Молдови залетіли п'ять російських засобів повітряного нападу.

За її словами, серед них були ракети "Бандероль" та безпілотники. Вона повідомила, що вони вибухнули на території Молдови.

"П'ять російських засобів повітряного нападу, зокрема ракети "Бандероль" та безпілотники, порушили наш повітряний простір і вибухнули на нашій території", – заявила президентка.

Російська війна наближається до Молдови

Санду засудила російську атаку та наголосила, що війна РФ проти України "небезпечно наближається до Молдови".

"Москва ставить під загрозу життя людей по всій Європі, і її необхідно зупинити", – додала президентка Молдови.

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Що передувало?

Вранці 3 жовтня кілька безпілотників зафіксували у повітряному просторі Молдови на тлі масованої атаки Росії по Україні. У кількох районах країни місцеві жителі чули вибухи, а поліція виявила уламки дронів.