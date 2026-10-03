В прифронтовом Запорожье открылся первый подземный детский сад. ФОТОрепортаж

В прифронтовом Запорожье начал работу первый подземный детский сад.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, теперь 115 детей смогут учиться, отдыхать и питаться в течение дня в безопасном месте.















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По словам Корецкого, отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 м² рассчитано на 140 человек и доступно для детей с особыми образовательными потребностями.

"Вместе с местными властями мы работаем над созданием условий для безопасного образовательного процесса в условиях постоянной российской угрозы. Прежде всего в прифронтовых городах и громадах", — добавил премьер.

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