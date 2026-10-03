У прифронтовому Запоріжжі відкрився перший підземний дитсадок. ФОТОрепортаж

У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати та харчуватися протягом дня у безпечному просторі.















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За словами Корецького, окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 м² розраховане на 140 людей і доступне для дітей з особливими освітніми потребами.

"Разом із місцевою владою працюємо над створенням умов для безпечного освітнього процесу в умовах постійної російської загрози. Передусім у прифронтових містах і громадах", - додав прем’єр.

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