У прифронтовому Запоріжжі відкрився перший підземний дитсадок. ФОТОрепортаж
У прифронтовому Запоріжжі запрацював перший підземний дитячий садок.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати та харчуватися протягом дня у безпечному просторі.
За словами Корецького, окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 м² розраховане на 140 людей і доступне для дітей з особливими освітніми потребами.
"Разом із місцевою владою працюємо над створенням умов для безпечного освітнього процесу в умовах постійної російської загрози. Передусім у прифронтових містах і громадах", - додав прем’єр.
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