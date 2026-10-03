Один человек погиб и один ранен в результате вражеской атаки на Кировоградщину

Сегодня, 3 октября, российские войска нанесли удар с помощью беспилотника по Кировоградской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Как отмечается, во время воздушной тревоги в результате падения БпЛА на проезжую часть в городе Гайворон погиб мужчина.

Также травмы получила женщина. Ее доставили в больницу.

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Горела трава

Сообщается, что на месте падения обломков возникло возгорание сухой травы. Пожар уже локализован.

Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

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