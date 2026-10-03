Одна людина загинула й одну поранено через ворожу атаку на Кіровоградщину
Сьогодні, 3 жовтня, російські війська атакували безпілотником Кіровоградську область, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Як зазначається, під час повітряної тривоги внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину в місті Гайворон загинув чоловік.
Також травмовано жінку. Її доставлено в лікарню.
Горіла трава
Повідомляється, що на місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Пожежу вже локалізовано.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.
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