Одна людина загинула й одну поранено через ворожу атаку на Кіровоградщину

Сьогодні, 3 жовтня, російські війська атакували безпілотником Кіровоградську область, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Як зазначається, під час повітряної тривоги внаслідок падіння БпЛА на проїжджу частину в місті Гайворон загинув чоловік.

Також травмовано жінку. Її доставлено в лікарню.

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Горіла трава

Повідомляється, що на місці падіння уламків виникло займання сухої трави. Пожежу вже локалізовано.

Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

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