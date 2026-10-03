США действительно хотят остановить российскую войну, но мы зря потратим время, если будем играть в компромиссы с РФ, - Зеленский

Соединенные Штаты действительно хотят остановить российскую войну против Украины и пытаются найти какие-то компромиссы с РФ, но это пустая трата времени.

Об этом в интервью агентству Reuters заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Пустая трата времени

"Думаю, США действительно хотят остановить российскую войну. Я им доверяю. В то же время я понимаю, что трудно остановить кого-то столь могущественного, кто не хочет останавливаться. Поэтому вы пытаетесь найти какие-то компромиссы с Россией. Но я считаю, что мы зря потратим время, если будем играть с российскими компромиссами.

Ведь если Путин увидит, что вы можете что-то поддержать, он попытается предложить вам другую идею, другие вопросы и новые условия. Новое правительство — новые условия. Меняются лидеры в Европе? Новые условия. Политика США? Появился президент Трамп, очень сильный, — новые условия. Он старается быть очень вежливым", — рассказал Зеленский.

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Путин начал считать, что именно он может принимать решения

Президент напомнил, что сейчас Соединенные Штаты столкнулись с вызовом на Ближнем Востоке – переговоры с Ираном. По его мнению, со стороны России будут новые условия. Президент Трамп хочет одержать "какую-то победу до промежуточных выборов". Но Путин сделает все, чтобы оказать давление на иранцев и довести ситуацию до того, что переговоры станут невозможными.

Зеленский отметил, что то же самое происходит с войной России против Украины.

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"Если Путин увидит, что президенту Трампу нужна какая-то победа, он будет решать, что дать, а что нет. И в этом и заключается проблема: Путин начал считать, что именно он может принимать решения. Но Америка в сто раз сильнее России. Безусловно. Им просто нужно об этом не забывать", - подчеркнул президент.