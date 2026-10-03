В ходе мирных переговоров США и РФ обсуждали многомиллиардную сделку по "Лукойлу", - NYT
Переговоры администрации президента США Дональда Трампа с Россией о прекращении войны в Украине расширились и теперь включают многомиллиардную нефтяную сделку, выгодную для бизнесменов с Ближнего Востока, имеющих связи с двумя главными участниками переговоров от США — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
Об этом пишет NYT, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Сделка, требующая одобрения правительства США и Кремля, касается масштабного комплекса нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций по всему миру, принадлежащих "Лукойлу" — одной из крупнейших энергетических компаний России.
В ведущую группу, стремящуюся заключить эту сделку, входят:
- американский инвестор Тодд Боэли, пожертвовавший 2 млн долларов на политические проекты президента Трампа;
- две ближневосточные группы, которые вели бизнес с Кушнером или семьей Уиткоффа;
- одно из подразделений самого правительства США.
Отмечается, что переговоры уже продолжаются несколько месяцев, о них изданию рассказали восемь человек, знакомых с ходом переговоров. Эти люди говорили на условиях анонимности из-за деликатного характера переговоров.
Сообщается, что нет никаких признаков того, что Кушнер или Уиткофф получат от этого личную выгоду. Однако эта потенциальная сделка демонстрирует тесную взаимосвязь личных деловых связей с геополитикой — даже для администрации, которая неоднократно отвергала опасения относительно возможных конфликтов интересов.
О сделке говорили во время мирных переговоров
По словам трех человек, знакомых с ходом встречи, российский диктатор Владимир Путин упомянул об этой сделке во время беседы с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября. Как отметил один из собеседников, Путин предложил реализовать этот проект, чтобы продемонстрировать россиянам возможность ведения бизнеса с Соединенными Штатами.
Один из собеседников сказал, что американцы ответили, что будут работать над соглашением. Они рассматривали его как способ наладить хорошие отношения с Кремлем, а также снизить мировые цены на энергоносители. В то же время оно выгодно и для покупателей, поскольку одобрение продажи со стороны США позволит снять американские санкции с активов и увеличить их стоимость.
Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
- Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву.
- В Кремле Уиткофф и Кушнер встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.
- Переговоры длились более трех часов.
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