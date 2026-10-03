Під час мирних перемовин США і РФ обговорювали багатомільярдну угоду щодо "Лукойлу", - NYT

Переговори адміністрації президента США Дональда Трампа із Росією щодо завершення війни в Україні розширилися і тепер містять багатомільярдну нафтову угоду, вигідну для бізнесменів із Близького Сходу, які мають зв’язки з двома головними учасниками переговорів від США - Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

Про це пише NYT, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Угода, що потребує схвалення уряду США та Кремля, стосується масштабного комплексу нафтових родовищ, нафтопереробних заводів і автозаправних станцій по всьому світу, що належать "Лукойлу" - одній із найбільших енергетичних компаній Росії.

До провідної групи, яка прагне укласти цю угоду, входять:

американський інвестор Тодд Боелі, який пожертвував $2 млн на політичні проєкти президента Трампа;

дві близькосхідні групи, які вели бізнес із Кушнером або родиною Віткоффа;

один із підрозділів самого уряду США.

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Зазначається, що переговори уже тривають кілька місяців, про них виданню розповіли вісім людей, обізнаних із ними. Ці люди говорили на умовах анонімності через делікатний характер переговорів.

Повідомляється, що немає жодних ознак того, що Кушнер чи Віткофф отримають від цього особистий прибуток. Проте ця потенційна угода демонструє тісне переплетення особистих бізнес-зв’язків із геополітикою - навіть для адміністрації, яка неодноразово відкидала занепокоєння щодо можливих конфліктів інтересів.

Про угоду говорили під час мирних перемовин

За словами трьох осіб, обізнаних із перебігом зустрічі, російський диктатор Володимир Путін згадав про цю угоду під час розмови з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня. Як зазначив один зі співрозмовників, Путін запропонував реалізувати цей проєкт, щоб продемонструвати росіянам можливість ведення бізнесу зі Сполученими Штатами.

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Один зі співрозмовників сказав, що американці відповіли, що працюватимуть над угодою. Вони розглядали її як спосіб налагодити добрі відносини з Кремлем, а також знизити світові ціни на енергоносії. Водночас вона вигідна і для покупців, оскільки схвалення продажу з боку США дозволить зняти американські санкції з активів і збільшити їхню вартість.

Візит Віткоффа та Кушнера в Москву

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви.

У Кремлі Віткофф і Кушнер зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори тривали понад три години.

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