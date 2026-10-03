США справді хочуть зупинити російську війну, але ми змарнуємо час, якщо гратимемося з компромісами РФ, - Зеленський
Сполучені Штати справді хочуть зупинити російську війну проти України і намагаються знайти якісь компроміси з РФ, але це марнування часу.
Про це в інтерв’ю для Reuters заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
Марнування часу
"Думаю, США справді хочуть зупинити російську війну. Я їм довіряю. Водночас я розумію, що важко зупинити когось такого великого, хто не хоче зупинятися. Тому ви намагаєтеся знайти якісь компроміси з Росією. Але я вважаю, що ми змарнуємо час, якщо будемо гратися з російськими компромісами.
Бо якщо Путін побачить, що ви можете щось підтримати, він спробує запропонувати вам іншу ідею, інші питання й нові умови. Новий уряд – нові умови. Змінюються лідери в Європі? Нові умови. Політика США? З’явився Президент Трамп, дуже сильний, – нові умови. Він намагається бути дуже ввічливим", - розповів Зеленський.
Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати
Президент нагадав, що зараз Сполучені Штати зіткнулися з викликом на Близькому Сході – переговори з Іраном. На його думку, з боку Росії будуть нові умови. Президент Трамп хоче здобути "якусь перемогу до проміжних виборів". Але Путін зробить усе, щоб натиснути на іранців і довести ситуацію до того, що переговори стануть неможливими.
Зеленський зауважив, що те саме відбувається з війною Росії проти України.
"Якщо Путін побачить, що Президенту Трампу потрібна якась перемога, він вирішуватиме, що дати, а що ні. І в цьому й полягає проблема: Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати. Але Америка в сто разів сильніша за Росію. Безумовно. Їм просто треба про це не забувати", - наголосив президент.
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