Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые достигла уровня поддержки в 30 % по всей стране, прибавив один процентный пункт по сравнению с прошлой неделей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA, проведенного по заказу газеты Bild, передает Цензор.НЕТ.

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Поддержка "АдГ" выросла

В то же время поддержка правящего блока ХДС/ХСС снизилась на один процентный пункт и составляет 18%. Таким образом, разрыв между "АдГ" и ХДС/ХСС вырос до рекордных 12 процентных пунктов, что стало историческим минимумом для блока ХДС/ХСС.

Социал-демократическая партия (СДПГ) удерживает стабильные 14% и отстает от ХДС/ХСС всего на четыре пункта.

"Зелёные" потеряли один пункт и также набирают 14%. Позиции "Левых" остаются неизменными — 10%.

Партия BSW (бывший "Альянс Сары Вагенкнехт") улучшила свой результат с 3% до 4%, тогда как Свободная демократическая партия удерживает 4%. Таким образом, обе силы пока не преодолевают необходимый пятипроцентный барьер.

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Методология опроса

Опрос проводил институт социологических исследований INSA по заказу издания Bild. В период с 28 сентября по 2 октября в ходе телефонного и онлайн-опроса было опрошено 1202 избирателя.

Успех АдГ на земельных выборах на востоке Германии

В начале сентября "Альтернатива для Германии" уверенно выиграла выборы в Саксонии-Анхальт и впервые в истории ФРГ ведет в этой федеральной земле переговоры о создании правительственной коалиции.

На выборах в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября АдГ также опередила Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Мерца. Кроме того, партия значительно улучшила результат на выборах в Берлине, состоявшихся в тот же день. Победу в немецкой столице, имеющей статус федеральной земли, одержала Левая партия.

По данным Reuters, на весну 2027 года запланирована встреча в России сопредседателей Вайдель и Хрупаллы с советником президента РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

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