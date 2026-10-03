Рейтинг ультраправой "АдГ" впервые достиг 30% по всей Германии, - опрос
Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые достигла уровня поддержки в 30 % по всей стране, прибавив один процентный пункт по сравнению с прошлой неделей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института INSA, проведенного по заказу газеты Bild, передает Цензор.НЕТ.
Поддержка "АдГ" выросла
В то же время поддержка правящего блока ХДС/ХСС снизилась на один процентный пункт и составляет 18%. Таким образом, разрыв между "АдГ" и ХДС/ХСС вырос до рекордных 12 процентных пунктов, что стало историческим минимумом для блока ХДС/ХСС.
Социал-демократическая партия (СДПГ) удерживает стабильные 14% и отстает от ХДС/ХСС всего на четыре пункта.
"Зелёные" потеряли один пункт и также набирают 14%. Позиции "Левых" остаются неизменными — 10%.
Партия BSW (бывший "Альянс Сары Вагенкнехт") улучшила свой результат с 3% до 4%, тогда как Свободная демократическая партия удерживает 4%. Таким образом, обе силы пока не преодолевают необходимый пятипроцентный барьер.
Методология опроса
Опрос проводил институт социологических исследований INSA по заказу издания Bild. В период с 28 сентября по 2 октября в ходе телефонного и онлайн-опроса было опрошено 1202 избирателя.
Успех АдГ на земельных выборах на востоке Германии
- В начале сентября "Альтернатива для Германии" уверенно выиграла выборы в Саксонии-Анхальт и впервые в истории ФРГ ведет в этой федеральной земле переговоры о создании правительственной коалиции.
- На выборах в Мекленбурге-Передней Померании 20 сентября АдГ также опередила Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Мерца. Кроме того, партия значительно улучшила результат на выборах в Берлине, состоявшихся в тот же день. Победу в немецкой столице, имеющей статус федеральной земли, одержала Левая партия.
- По данным Reuters, на весну 2027 года запланирована встреча в России сопредседателей Вайдель и Хрупаллы с советником президента РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.
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Звісно. І ми би за гітлера проголосували якби у нас ця орава жила.
От саме тоді нам будуть у нагоді гарні зварювальники