Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше сягнула рівня підтримки у 30% по всій країні, додавши один процентний пункт порівняно з минулим тижнем.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту INSA, проведене на замовлення газети Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка "АдН" зросла

Водночас підтримка керівного блоку ХДС/ХСС знизилася на один процентний пункт і становить 18%. Відтак разрив між "АдН" та ХДС/ХСС зріс до рекордних 12 відсоткових пунктів, що стало історичним мінімумом для блоку ХДС/ХСС.

Соціал-демократична партія (СДПН) утримує стабільні 14% та відстає від ХДС/ХСС лише на чотири пункти.

"Зелені" втратили один пункт і також мають 14%. Позиції "Лівих" залишаються незмінними — 10%.

Партія BSW (колишній "Альянс Сари Вагенкнехт") покращила свій результат з 3% до 4%, тоді як Вільна демократична партія утримує 4%. Таким чином, обидві сили наразі не долають необхідний п’ятивідсотковий барьєр.

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Методологія опитування

Опитування проводив інститут соціологічних досліджень INSA на замовлення видання Bild. У період з 28 вересня по 2 жовтня телефонним та онлайн-опитуванням було охоплено 1202 виборці.

Успіх АдН на земельних виборах на сході Німеччини

На початку вересня "Альтернатива для Німеччини" впевнено виграла вибори в Саксонії-Ангальт і вперше в історії ФРН веде в цій федеральній землі переговори про створення урядової коаліції.

На виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії 20 вересня АдН також випередила Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Мерца. Крім того, політсила значно покращила результат на виборах у Берліні, що відбулися того ж дня. Перемогу в німецькій столиці, яка має статус федеральної землі, здобула Ліва партія.

За даними Reuters, на весну 2027 року запланована зустріч у Росії співголови Вайдель і Хрупалли з радником президента РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

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