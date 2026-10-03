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Рейтинг ультраправої "АдН" вперше сягнув 30% по всій Німеччині, - опитування

АдН

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше сягнула рівня підтримки у 30% по всій країні, додавши один процентний пункт порівняно з минулим тижнем.

Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту INSA, проведене на замовлення газети Bild, передає Цензор.НЕТ.

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Підтримка "АдН" зросла

Водночас підтримка керівного блоку ХДС/ХСС знизилася на один процентний пункт і становить 18%. Відтак разрив між "АдН" та ХДС/ХСС зріс до рекордних 12 відсоткових пунктів, що стало історичним мінімумом для блоку ХДС/ХСС.

Соціал-демократична партія (СДПН) утримує стабільні 14% та відстає від ХДС/ХСС лише на чотири пункти.

"Зелені" втратили один пункт і також мають 14%. Позиції "Лівих" залишаються незмінними — 10%.

Партія BSW (колишній "Альянс Сари Вагенкнехт") покращила свій результат з 3% до 4%, тоді як Вільна демократична партія утримує 4%. Таким чином, обидві сили наразі не долають необхідний п’ятивідсотковий барьєр.

рейтинг партій у Німеччині

Читайте також: Вибори у двох землях Німеччини: перші прогнози вказують на лідерство "АдН" і "Лівих"

Методологія опитування 

Опитування проводив інститут соціологічних досліджень INSA на замовлення видання Bild. У період з 28 вересня по 2 жовтня телефонним та онлайн-опитуванням було охоплено 1202 виборці.

Успіх АдН на земельних виборах на сході Німеччини

  • На початку вересня "Альтернатива для Німеччини" впевнено виграла вибори в Саксонії-Ангальт і вперше в історії ФРН веде в цій федеральній землі переговори про створення урядової коаліції.
  • На виборах у Мекленбурзі-Передній Померанії 20 вересня АдН також випередила Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Мерца. Крім того, політсила значно покращила результат на виборах у Берліні, що відбулися того ж дня. Перемогу в німецькій столиці, яка має статус федеральної землі, здобула Ліва партія.
  • За даними Reuters, на весну 2027 року запланована зустріч у Росії співголови Вайдель і Хрупалли з радником президента РФ Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Читайте також: Партія "ХДС" Мерца вперше в історії не подолала 5% бар’єр на земельних виборах у Німеччині, - ЗМІ

Автор: 

Німеччина (6607) опитування (2025) підтримка (851) АдН (9)
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Топ коментарі
+8
Тому що навезли чорних і агресивних ісламістів, які спустошують бюджет країни, змушують німців на них працювати, поки ті живуть свої найкраще життя і плодяться на виплати, поступово змінюючи демографію і вчиняючи тяжкі злочини, згідно їхнього вірування.
Звісно. І ми би за гітлера проголосували якби у нас ця орава жила.
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03.10.2026 21:15 Відповісти
+7
Пока в Німеччині відбудеться шоу, то в Україні точно відбудеться холодна зима і муки українцям, які тут залишилися. Рейтинг проросійських сил в Німеччині росте, в тому числі і за рахунок критики сьогоднішньої влади,точка підтримує корупцію в нас і віддає мільярди євро платників податків Німеччини. Невідомий Вова своїм оточенням знищить всі проукраїнської налаштовані сили не тільки в Німеччині,та по всій Європі.
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03.10.2026 21:19 Відповісти
+4
Коли у світі почнеться повний пісець, то усі а@уівші керманичі цього світу позалазять до своїх протиядерних бункерів.
От саме тоді нам будуть у нагоді гарні зварювальники
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03.10.2026 21:11 Відповісти

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