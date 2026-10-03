Россияне продвинулись в районе Котлино на Донетчине, - DeepState
Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.
Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Наступление врага
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Котлино (Покровский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.
Обновленная карта
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