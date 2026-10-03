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Новости Обновленные карты DeepState
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Россияне продвинулись в районе Котлино на Донетчине, - DeepState

Российские войска продвигаются в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

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Наступление врага

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Котлино (Покровский район Донецкой области)", — говорится в сообщении.

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Обновленная карта

РФ продвинулась в районе Котлиного

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Донецкая область (13292) боевые действия (6757) Покровский район (1859) Котлино (27) DeepState (612)
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