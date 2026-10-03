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Новини Оновлені карти DeepState
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Росіяни просунулися біля Котлиного на Донеччині, - DeepState. МАПА

Російські війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

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Просування ворога

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Котлиного (Покровський район Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

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Оновлена мапа

РФ просунулася біля Котлиного

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У вересні РФ приростила 66 кв. км окупованих територій, але робити висновки зарано, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

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Донецька область (11931) бойові дії (6511) Покровський район (1868) Котлине (27) DeepState (615)
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