Медведев озвучил очередные ультиматумы РФ для "мира": нейтралитет, язык и сдача украинских территорий

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил очередной перечень условий для завершения войны, которые Москва пытается навязать Украине под видом "прочного мира". В частности, государство-агрессор требует отказа от ядерного оружия, официального признания захваченных украинских территорий частью России и ряда других уступок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Медведева, озвученное во время интервью для государственного телерадио Ирана, цитируют российские СМИ.

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Нейтральный статус и "защита" языка

Как он утверждает, условия для "устойчивого политического урегулирования" известны. В частности, их якобы три, и первые два касаются вопросов неядерного статуса и русского языка.

"Перечислю их еще раз для иранского зрителя. Это, прежде всего, нейтральный, неядерный, независимый статус государства Украина... Во-вторых, отказ от националистического курса нынешнего режима в Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще на всю русскую культуру, русский язык как одно из условий такого урегулирования", — заявил Медведев.

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Территориальные притязания

Еще одним условием чиновник назвал претензии на украинские земли, требуя отдать регионы, которые РФ противоправно включила в свою конституцию. Судя по всему, речь идет не только о Донбассе, но и о Запорожье и Херсонской области. В случае отказа Медведев угрожает захватить эти территории силой.

"В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что закреплено в Конституции России. А именно территорий на Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета. Если этого не произойдет, мы сделаем это военным путем", — резюмировал он.

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