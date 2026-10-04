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Новости Угрозы Медведева
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Медведев озвучил очередные ультиматумы РФ для "мира": нейтралитет, язык и сдача украинских территорий

Медведев угрожает новыми ударами по Киеву после санкций ЕС

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил очередной перечень условий для завершения войны, которые Москва пытается навязать Украине под видом "прочного мира". В частности, государство-агрессор требует отказа от ядерного оружия, официального признания захваченных украинских территорий частью России и ряда других уступок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Медведева, озвученное во время интервью для государственного телерадио Ирана, цитируют российские СМИ.

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Нейтральный статус и "защита" языка

Как он утверждает, условия для "устойчивого политического урегулирования" известны. В частности, их якобы три, и первые два касаются вопросов неядерного статуса и русского языка.

"Перечислю их еще раз для иранского зрителя. Это, прежде всего, нейтральный, неядерный, независимый статус государства Украина... Во-вторых, отказ от националистического курса нынешнего режима в Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще на всю русскую культуру, русский язык как одно из условий такого урегулирования", — заявил Медведев.

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Территориальные притязания

Еще одним условием чиновник назвал претензии на украинские земли, требуя отдать регионы, которые РФ противоправно включила в свою конституцию. Судя по всему, речь идет не только о Донбассе, но и о Запорожье и Херсонской области. В случае отказа Медведев угрожает захватить эти территории силой.

"В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что закреплено в Конституции России. А именно территорий на Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета. Если этого не произойдет, мы сделаем это военным путем", — резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев угрожает ударами по АЭС Украины и стран НАТО из-за "атаки" на ЗАЭС: запугивает "новым Чернобылем"

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Медведев Дмитрий (3106) территориальные претензии (181)
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Топ комментарии
+30
Умови миру для рф - безядерний статус росії, українська - друга державна, ПЦУ та УКГЦ мають ріні права з РПЦ, Стародуб і Таганрог повертаються Україні.
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04.10.2026 07:40 Ответить
+24
Знову бойовий алкохобіт Рашки прокинувся з бодуна.
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04.10.2026 07:35 Ответить
+20
Алкашня знову погрожує військовим способом щось
завоювати ,
а не пішов би ти на.....уй , алкаш кончений, зі своєю
мовою 🤬
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04.10.2026 07:47 Ответить

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