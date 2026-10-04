Медведев озвучил очередные ультиматумы РФ для "мира": нейтралитет, язык и сдача украинских территорий
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил очередной перечень условий для завершения войны, которые Москва пытается навязать Украине под видом "прочного мира". В частности, государство-агрессор требует отказа от ядерного оружия, официального признания захваченных украинских территорий частью России и ряда других уступок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление Медведева, озвученное во время интервью для государственного телерадио Ирана, цитируют российские СМИ.
Нейтральный статус и "защита" языка
Как он утверждает, условия для "устойчивого политического урегулирования" известны. В частности, их якобы три, и первые два касаются вопросов неядерного статуса и русского языка.
"Перечислю их еще раз для иранского зрителя. Это, прежде всего, нейтральный, неядерный, независимый статус государства Украина... Во-вторых, отказ от националистического курса нынешнего режима в Украине и осуждение практики запрета русского языка, запрета вообще на всю русскую культуру, русский язык как одно из условий такого урегулирования", — заявил Медведев.
Территориальные притязания
Еще одним условием чиновник назвал претензии на украинские земли, требуя отдать регионы, которые РФ противоправно включила в свою конституцию. Судя по всему, речь идет не только о Донбассе, но и о Запорожье и Херсонской области. В случае отказа Медведев угрожает захватить эти территории силой.
"В-третьих, это передача в российскую юрисдикцию того, что закреплено в Конституции России. А именно территорий на Донбассе и в некоторых других новых регионах. То есть восстановление российского суверенитета. Если этого не произойдет, мы сделаем это военным путем", — резюмировал он.
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завоювати ,
а не пішов би ти на.....уй , алкаш кончений, зі своєю
мовою 🤬