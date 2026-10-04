УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13751 відвідувач онлайн
Новини Погрози Медведєва
5 431 62

Медведєв озвучив чергові ультиматуми РФ для "миру": нейтралітет, мова та здача українських територій

Медведєв погрожує новими ударами по Києву після санкцій ЄС

Заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив черговий перелік умов для завершення війни, які Москва намагається нав'язати Україні під виглядом "тривалого миру". Зокрема, держава-агресор вимагає відмову від ядерної зброї, офіційне визнання загарбаних українських земель частиною Росії та низку інших поступок.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Медведєва, озвучену під час інтерв'ю для держтелерадіо Ірану, цитують російські ЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нейтральний статус та "захист" мови

Як переконує він, умови для "стійкого політичного врегулювання" відомі. Зокрема, їх начебто три, і перші дві стосуються теми неядерного статусу та російської мови.

"Перелічу їх ще раз для іранського глядача. Це насамперед нейтральний, неядерний, незалежний статус держави Україна... По-друге, відмова від націоналістичного курсу нинішнього режиму в Україні та засудження практики заборони російської мови, заборони взагалі на всю російську, російську як одну з умов такого врегулювання", - заявив Медведєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв закликав завдати ударів по Берліну та поїздах із європейськими лідерами

Територіальні зазіхання

Ще однією умовою посадовець окреслив претензії на українські землі, вимагаючи віддати регіони, які РФ протиправно вписала до власної конституції. Судячи з усього, йдеться не лише про Донбас, а й про Запоріжжя та Херсонщину. У разі відмови Медведєв погрожує захопити ці території силою.

"По-третє, це передача до російської юрисдикції того, що встановлено в Конституції Росії. А саме територій на Донбасі та в деяких інших нових регіонах. Тобто відновлення російського суверенітету. Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведєв погрожує ударами по АЕС України та країн НАТО через "атаку" на ЗАЕС: залякує "новим Чорнобилем"

Автор: 

Медведєв Дмитро (831) територіальні претензії (80)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Умови миру для рф - безядерний статус росії, українська - друга державна, ПЦУ та УКГЦ мають ріні права з РПЦ, Стародуб і Таганрог повертаються Україні.
показати весь коментар
04.10.2026 07:40 Відповісти
+23
Знову бойовий алкохобіт Рашки прокинувся з бодуна.
показати весь коментар
04.10.2026 07:35 Відповісти
+19
Алкашня знову погрожує військовим способом щось
завоювати ,
а не пішов би ти на.....уй , алкаш кончений, зі своєю
мовою 🤬
показати весь коментар
04.10.2026 07:47 Відповісти

Завантаження...

 
 