Медведєв озвучив чергові ультиматуми РФ для "миру": нейтралітет, мова та здача українських територій

Заступник керівника Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв оголосив черговий перелік умов для завершення війни, які Москва намагається нав'язати Україні під виглядом "тривалого миру". Зокрема, держава-агресор вимагає відмову від ядерної зброї, офіційне визнання загарбаних українських земель частиною Росії та низку інших поступок.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву Медведєва, озвучену під час інтерв'ю для держтелерадіо Ірану, цитують російські ЗМІ.

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Нейтральний статус та "захист" мови

Як переконує він, умови для "стійкого політичного врегулювання" відомі. Зокрема, їх начебто три, і перші дві стосуються теми неядерного статусу та російської мови.

"Перелічу їх ще раз для іранського глядача. Це насамперед нейтральний, неядерний, незалежний статус держави Україна... По-друге, відмова від націоналістичного курсу нинішнього режиму в Україні та засудження практики заборони російської мови, заборони взагалі на всю російську, російську як одну з умов такого врегулювання", - заявив Медведєв.

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Територіальні зазіхання

Ще однією умовою посадовець окреслив претензії на українські землі, вимагаючи віддати регіони, які РФ протиправно вписала до власної конституції. Судячи з усього, йдеться не лише про Донбас, а й про Запоріжжя та Херсонщину. У разі відмови Медведєв погрожує захопити ці території силою.

"По-третє, це передача до російської юрисдикції того, що встановлено в Конституції Росії. А саме територій на Донбасі та в деяких інших нових регіонах. Тобто відновлення російського суверенітету. Якщо цього не буде, ми зробимо це військовим способом", - резюмував він.

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