Сбито 123 вражеских БПЛА из 135, - Воздушные силы

В ночь на 4 октября 2026 года войска РФ атаковали Украину 135 ударными БПЛА типа Shahed (52 из них — реактивные), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 2 "Бандероль"/"Дань-Т".

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Последствия

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 5 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

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