Збито 123 ворожі БпЛА зі 135, - Повітряні сили

У ніч на 4 жовтня 2026 року війська РФ атакували Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, дронів інших типів та 2 "Бандероль"/"Дань-Т".

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Наслідки

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 5 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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