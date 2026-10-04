Операторы "Феникса" нанесли удары по логистике рашистов в ходе операции "Вивальди" на Лиманском направлении

Пилоты пограничного подразделения "Феникс" на Лиманском направлении обеспечивали поддержку наступательных действий с воздуха в ходе операции "Вивальди" Третьего армейского корпуса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронщики наносили удары по логистике противника, уничтожая автомобильный и мототранспорт российских оккупантов.

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В результате ударов пограничникам удалось перерезать логистические маршруты противника и сорвать подвоз вооружения и боеприпасов на передовые позиции.

Кроме того, операторы "Феникса" выявляли и поражали российских военных, которые покидали свои укрытия и пытались передвигаться по позициям.

Кадры боевой работы пилотов подразделения опубликовали в Telegram-канале ГПСУ.

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