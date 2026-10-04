Оператори "Фенікса" завдали ударів по логістиці рашистів під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. ВIДЕО
Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" на Лиманському напрямку забезпечували підтримку наступальних дій з повітря під час операції "Вівальді" Третього армійського корпусу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі завдавали ударів по логістиці противника, знищуючи автомобільний та мототранспорт російських окупантів.
Унаслідок ударів прикордонникам вдалося перерізати логістичні маршрути противника та зірвати підвезення озброєння і боєприпасів на передові позиції.
Крім того, оператори "Фенікса" виявляли та уражали російських військових, які залишали свої укриття та намагалися пересуватися на позиціях.
Кадри бойової роботи пілотів підрозділу опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.
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