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Новини Знищення російських окупантів Бойові дії на Лиманському напрямку Операція Вівальді
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Оператори "Фенікса" завдали ударів по логістиці рашистів під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" на Лиманському напрямку забезпечували підтримку наступальних дій з повітря під час операції "Вівальді" Третього армійського корпусу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі завдавали ударів по логістиці противника, знищуючи автомобільний та мототранспорт російських окупантів.

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Унаслідок ударів прикордонникам вдалося перерізати логістичні маршрути противника та зірвати підвезення озброєння і боєприпасів на передові позиції.

Крім того, оператори "Фенікса" виявляли та уражали російських військових, які залишали свої укриття та намагалися пересуватися на позиціях.

Кадри бойової роботи пілотів підрозділу опублікували у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

армія рф (22517) ДПСУ Держприкордонслужба (6513) прикордонники (1334) знищення (11230) Донецька область (11931) дрони (9037) Краматорський район (1556) Лиман (269)
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